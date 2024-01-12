Умер народный артист СССР Юрий Соломин

На 89-м году жизни скончался великий артист, любимец нескольких поколений Юрий Соломин. Народный артист СССР и художественный руководитель Государственного академического Малого театра на днях был выписан из больницы после инсульта.
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