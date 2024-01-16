Бузу: «Граждан, не указывающих истинные данные в запросе на компенсацию, обяжут вернуть деньги государству»

Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу заявил, что в январе для некоторых категорий уязвимостей будет применено несколько тестов для проверки правильности введенных в систему данных, пишет Radio Moldova.
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