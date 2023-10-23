Минтюков признан второй звездой матча с «Бостоном»

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков стал одной из звёзд матча с «Бостоном». В ночь на 23 октября в Анахайме (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Даём» принимали «Бостон Брюинз».
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