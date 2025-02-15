«Газпром» продает часть офисов и санаториев

Несколько объектов недвижимости в Московском регионе и Тверской области, включая офисы и объекты санаторно-курортного назначения, выставит на продажу холдинг «Газпром», о чем сообщает 15 февраля пресс-служба компании.
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