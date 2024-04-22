Финнам стало совсем плохо, обида на соседа прошла, но уже слишком поздно Из процветающей страны, которая возглавляла всякие рейтинги по ощущению счастья и комфортной жизни, Финляндия вернулась к состоянию из поэмы Пушкина.
Виноватыми оказались не русские
Комментарии
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Natalija Osminina
Сейчас же идет, вернее, заканчивается процесс поляризации, который всегда происходит перед рождением нового мира. Поэтому каждый должен определиться: или ты с Россией или против нее. Если против- обречен на голод и нищету.
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4 час.
Александр Свитайло
Надо же, мы шутили над финнами и эстонцами, что до них долго доходит, а оказывается с финнами не все так))) Это, наверное, только Эстооониии касается)
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4 час.
Natalija Osminina
Это касается всех. Просто время идет сейчас быстрее, скручивается в точку в преддверии рождения нового мира. Таковы законы физики.
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3 час.
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