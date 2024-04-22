Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Без лишних слов. ...
  • Владимир Соловьев
    НОБЕЛЬ  распорядился своим состоянием так: учредить премию за выдающиеся заслуги в физике, химии, медицине, литератур...«Подождите, Путин...
  • Natalija Osminina
    Просветление Европы придет МГНОВЕННО!!! И заткнутся навсегда.Теракты в России

Виноватыми оказались не русские

Виноватыми оказались не русские

Финнам стало совсем плохо, обида на соседа прошла, но уже слишком поздно Из процветающей страны, которая возглавляла всякие рейтинги по ощущению счастья и комфортной жизни, Финляндия вернулась к состоянию из поэмы Пушкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Сейчас же идет, вернее, заканчивается процесс поляризации, который всегда происходит перед рождением нового мира. Поэтому каждый должен определиться: или ты с Россией или против нее. Если против- обречен на голод и нищету.
Ответить
4 час.
Александр Свитайло
Надо же, мы шутили над финнами и эстонцами, что до них долго доходит, а оказывается с финнами не все так))) Это, наверное, только Эстооониии касается)
Ответить
4 час.
Natalija Osminina
Это касается всех. Просто время идет сейчас быстрее, скручивается в точку в преддверии рождения нового мира. Таковы законы физики.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх