Виноватыми оказались не русские

Natalija Osminina Сейчас же идет, вернее, заканчивается процесс поляризации, который всегда происходит перед рождением нового мира. Поэтому каждый должен определиться: или ты с Россией или против нее. Если против- обречен на голод и нищету.

Александр Свитайло Надо же, мы шутили над финнами и эстонцами, что до них долго доходит, а оказывается с финнами не все так))) Это, наверное, только Эстооониии касается)