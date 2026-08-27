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ИА Регнум

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Путин рассказал, что его отец долгие годы был донором крови

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отец на протяжении многих лет сдавал кровь. Об этом глава государства сообщил 27 августа на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

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