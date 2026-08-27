Путин рассказал, что его отец долгие годы был донором крови

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отец на протяжении многих лет сдавал кровь. Об этом глава государства сообщил 27 августа на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии