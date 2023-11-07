В Архангельске пройдёт всероссийский юношеский турнир по хоккею с мячом

Соревнования на призы правительства Архангельской области состоятся на стадионе «Труд» с 10 по 13 ноябряНа турнир заявились 18 юношеских команд из Архангельской, Московской, Кировской, Мурманской областей и Республики Коми.
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