Невидимый парад планет пройдет сегодня в небе

На небольшом угловом расстоянии друг от друга выстроятся по одну сторону от Солнца Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, но с Земли можно будет увидеть только Венеру, заявила астроном Московского планетария Людмила Кошман, 28 февраля сообщает РИА Новости.