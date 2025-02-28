Невидимый парад планет пройдет сегодня в небе

На небольшом угловом расстоянии друг от друга выстроятся по одну сторону от Солнца Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, но с Земли можно будет увидеть только Венеру, заявила астроном Московского планетария Людмила Кошман, 28 февраля сообщает РИА Новости.
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