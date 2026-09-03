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Регионы России

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Sucker Punch анонсировала режим Most Wanted для Ghost of Yōtei Complete Edition

Sucker Punch анонсировала режим Most Wanted для Ghost of Yōtei Complete Edition

Игрок начинает забег с выбором контракта, связанного с одним из членов группы «Шестерка Стэй», после чего вступает в бой с растущими по численности вражескими волнами.

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