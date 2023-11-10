Пентагон планирует использовать технологии дополненной реальности для обучения солдат ВСУ

Министерство обороны США собирает информацию о технологиях дополненной реальности, которые можно было бы применить для подготовки военных специалистов на Украине, обслуживающих «платформы», поставленные Киеву американской стороной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии