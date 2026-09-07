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В Бурятии мужчина пострадал в результате нападения медведя

В Бурятии мужчина пострадал в результате нападения медведя

Обстоятельства инцидента В лесном массиве Бурятии зафиксирован случай нападения медведя на мужчину. По предварительным данным, пострадавший находился в лесу, когда на него напало дикое животное.

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