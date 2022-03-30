В России предложили сократить рабочую неделю для сохранения занятости

С такой инициативой выступил замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. По его мнению, сокращение продолжительности рабочей недели может стать одной из мер, которая поспособствует сохранению рабочих мест на рынке труда.
С такой инициативой выступил замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. По его мнению, сокращение продолжительности рабочей недели может стать одной из мер, которая поспособствует сохранению рабочих мест на рынке труда.
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