Журнал «Профиль»

13 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИГОРЬ
    ИДИОТЫ!В Швеции объявили...
  • Ly
    В Минском соглашении толку от гарантий Германии нульГермания готова д...
  • Oltaviro Oltaviro
    Продолжения вашего тыканья только подтверждает, что быдло вы видите в зеркале ежедневно. А смысла в вашем комменте пр...Ученые доказали о...

В России предложили сократить рабочую неделю для сохранения занятости

В России предложили сократить рабочую неделю для сохранения занятости

С такой инициативой выступил замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. По его мнению, сокращение продолжительности рабочей недели может стать одной из мер, которая поспособствует сохранению рабочих мест на рынке труда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх