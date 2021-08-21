Анджелина Джоли завела Instagram для борьбы с талибами

Популярная американская актриса и специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать об историях афганцев в свете сложившейся ситуации в Афганистане.
Популярная американская актриса и специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы рассказывать об историях афганцев в свете сложившейся ситуации в Афганистане.
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