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Лавров проведет переговоры с генсеком ОБСЕ в Москве

Лавров проведет переговоры с генсеком ОБСЕ в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, это первый за более чем 3,5 года визит главного должностного лица организации в Россию 11 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

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