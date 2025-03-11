Лавров проведет переговоры с генсеком ОБСЕ в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, это первый за более чем 3,5 года визит главного должностного лица организации в Россию 11 марта, сообщает пресс-служба ведомства.