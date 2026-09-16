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Курские новости

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В Курской области возрождают забытые местные рецепты

В Курской области возрождают забытые местные рецепты

Ярмарка представила пастилу по рецептам Екатерины Авдеевой и Марии Фет, эксклюзивную «Курскую макуху» и более 50 вкусов курского травяного чая без ароматизаторов и красителей.

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