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На Кубани в ДТП погибла волонтер СВО: четверо детей остались сиротами, добровольцы помогают с похоронами

На Кубани в ДТП погибла волонтер СВО: четверо детей остались сиротами, добровольцы помогают с похоронами

Вчера на заснеженной федеральной трассе в Павловском районе произошло смертельное ДТП. По сообщению Полиции Кубани, «Ладу» занесло на дороге, она вылетела сначала на обочину, а потом на полосу встречного движения, где столкнулась с большегрузом Мерседес с прицепом.

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