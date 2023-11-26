Будет вкусно
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Будет вкусно

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Цеппелины - одно из наивкуснейших блюд в мире. Всё просто, доступно и очень-очень вкусно

Цеппелины - одно из наивкуснейших блюд в мире. Всё просто, доступно и очень-очень вкусно

Если вы любите блюда из картофеля, то вам обязательно нужно попробовать цеппелины. Поделюсь всеми секретами их приготовления, надеюсь, что у вас всё получится.

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Комментарии
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Т
Татьяна
Спасибо за рецепт, не сомневаюсь,что это вкусно! Похоже на зразы,только  отваренные,а это полезнее! Ещё раз спасибо!!!
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8 час.
Владимир Калинин
Жил в Литве....цеппелины делали с разными начинками и творог и мясо...отварной + отжатый тёртый картофель яйца и крахмала из отстоянного картофельного  сока, а ваше блюдо не цеппелины, но тоже наверно вкусно....
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7 час.
MD
Marina Dholkawalla
Цеппелины имеют совсем другой рецепт пожалуйста не путайте!!!👈
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20 мин.

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