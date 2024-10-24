Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР

Согласно документу, стороны должны будут оказать друг другу военную и иную помощь в случае необходимостиГосдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
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