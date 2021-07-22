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Главный тренер сборной России по пляжному гандболу объяснила наказание норвежкам

Главный тренер сборной России по пляжному гандболу объяснила наказание норвежкам

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу была справедливо наказана за отказ выступать в бикини в матче за третье место на чемпионате Европы против Испании, поскольку параметры формы прописаны в регламенте - такое мнение в интервью "Газете.

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