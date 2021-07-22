Главный тренер сборной России по пляжному гандболу объяснила наказание норвежкам

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу была справедливо наказана за отказ выступать в бикини в матче за третье место на чемпионате Европы против Испании, поскольку параметры формы прописаны в регламенте - такое мнение в интервью "Газете.
Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу была справедливо наказана за отказ выступать в бикини в матче за третье место на чемпионате Европы против Испании, поскольку параметры формы прописаны в регламенте - такое мнение в интервью "Газете.
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