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Нанесены удары по объектам противника в Запорожье, под Херсоном в плен взяты офицеры ГУР Минобороны Украины

Нанесены удары по объектам противника в Запорожье, под Херсоном в плен взяты офицеры ГУР Минобороны Украины

Российские войска в ночное время суток нанесли удары по скоплению войск и техники противника на контролируемой противником части Запорожской области.

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