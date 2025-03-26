Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт объяснил возможную цель слива секретного чата властей США

Эксперт объяснил возможную цель слива секретного чата властей США

Утечка секретной переписки высокопоставленных чиновников США вызвала ярость в Евросоюзе. В чате, куда случайно пригласили главреда журнала Atlantic Джеффри Голдберга и который рассказал об этом в своей статье, американские политики обсуждали удары по хуситам, а также пренебрежительно отзывались о европейских коллегах.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
То не сопротивляться этому желанию Трампа! А кто там может сопротивляться, акушерка, да она с потрохами предана США, как и её подельники! Кто их выбирал, они сами себя назначают и творят что хотят. А их народы молчат изредка огрызаясь. Однако всё впереди и цветочки и ягодки!
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