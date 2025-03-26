Эксперт объяснил возможную цель слива секретного чата властей США

Геннадий Бережнов

То не сопротивляться этому желанию Трампа! А кто там может сопротивляться, акушерка, да она с потрохами предана США, как и её подельники! Кто их выбирал, они сами себя назначают и творят что хотят. А их народы молчат изредка огрызаясь. Однако всё впереди и цветочки и ягодки!