Итоги грузовой работы РЖД в 2024 г. Снижение погрузки почти по всем грузам, лидеры снижения — уголь и строительные грузы

В продолжение поста с темпами снижения погрузки грузов по сети РЖД по итогам 12 месяцев 2024 г. и по сложившейся многолетней традиции публикую здесь данные о помесячной динамике погрузки важнейших грузов по сети РЖД.
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