Роман Бабаев: «ЦСКА на 6-м месте по бюджету в РПЛ. Есть хорошая команда, но для борьбы за чемпионство нужны кадровые ресурсы, а для них необходимы финансы»

– Если бы зимой, когда ЦСКА был на шестом месте в чемпионате, кто-то вам сказал, что сезон закончите с бронзой РПЛ и победой в Кубке, как бы отреагировали? – Это было бы на тот момент очень смелое заявление, но, видя, как Николич работает с командой, как команда работает на сборах, вера в улучшение была – определенный оптимизм повышался.