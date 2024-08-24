Четыре глобальных риска, на которые следует обратить внимание в эпоху после пандемии" — так называется свежая статья нью-йоркского профессора Махи Хосейна Азиза на сайте печально известного Всемирного экономического форума (WEF).
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