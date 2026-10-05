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Царьград

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В Краснодаре 6 октября перекроют улицу Гоголя из-за мероприятия

В Краснодаре 6 октября перекроют улицу Гоголя из-за мероприятия

Водителям в Краснодаре 6 октября с 6:00 до 16:00 закроют проезд по улице Гоголя на отрезке от Красноармейской до Рашпилевской, а парковка там будет запрещена.

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