В Краснодаре 6 октября перекроют улицу Гоголя из-за мероприятия

Водителям в Краснодаре 6 октября с 6:00 до 16:00 закроют проезд по улице Гоголя на отрезке от Красноармейской до Рашпилевской, а парковка там будет запрещена.
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