«Уровень Задорова – как раз «Сибирь». Епанчинцев нашел бы ему место во второй паре». Кожевников о словах Никиты про отправку в Сибирь при приезде в Россию

Защитник «Ванкувера» ранее заявил, что «сразу же окажется в Сибири» в случае возвращения в Россию. В сентябре прошлого года хоккеист, тогда выступавший за «Калгари», дал резонансное интервью, в котором рассказал о реакции российских хоккеистов из НХЛ на события на Украине и подверг критике главного тренера СКА Романа Ротенберга.