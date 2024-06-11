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«Уровень Задорова – как раз «Сибирь». Епанчинцев нашел бы ему место во второй паре». Кожевников о словах Никиты про отправку в Сибирь при приезде в Россию

Защитник «Ванкувера» ранее заявил, что «сразу же окажется в Сибири» в случае возвращения в Россию.  В сентябре прошлого года хоккеист, тогда выступавший за «Калгари», дал резонансное интервью, в котором рассказал о реакции российских хоккеистов из НХЛ на события на Украине и подверг критике главного тренера СКА Романа Ротенберга.

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