Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress Накануне 1 сентября Сеть встрепенулась, обсуждая необходимость покупки цветов учителю.
Цветы раздора: Акция, лишающая учителей букетов, разделила общество на два лагеря
Комментарии
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Нина Комарова
Вопрос с огромным количеством цветов решается очень просто. В старших классах все подряд дети не несут цветы. От родительского комитета один букет классному руководителю. И все. В первом классе, конечно, с букетом. Это нужно ребенку. В моем подъезде живет учительница. Сейчас она на пенсии. Когда много букетов, она просто у подъезда поздравляла всех с началом учебного года и всем раздавала цветы, особенно тем, у кого дети пошли в первый класс. И был праздник у всех.
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4 час.
Владимир Петров
Лет 30 назад я сказал родителям своего класса, что дорогих букетов мне не надо - достаточно по 1 цветку от ребёнка. 25-30 цветов - шикарный букет. Ещё делился с коллегами без классного руководства. Лишать 1 сентября цветов - глупо и уродливо.
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4 час.
лл
лина любимцева
Не люблю букеты. Мертвые цветы. Два дня постоят - и нужно выбрасывать их. Мне больше нравятся цветы ЖИВЫЕ, РАСТУЩИЕ.
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1 час.
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