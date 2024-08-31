Цветы раздора: Акция, лишающая учителей букетов, разделила общество на два лагеря

Нина Комарова

Вопрос с огромным количеством цветов решается очень просто. В старших классах все подряд дети не несут цветы. От родительского комитета один букет классному руководителю. И все. В первом классе, конечно, с букетом. Это нужно ребенку. В моем подъезде живет учительница. Сейчас она на пенсии. Когда много букетов, она просто у подъезда поздравляла всех с началом учебного года и всем раздавала цветы, особенно тем, у кого дети пошли в первый класс. И был праздник у всех.