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Лидер КНДР Ким Чен Ын после встречи Путина провел с ним задушевный разговор

Лидер КНДР Ким Чен Ын после встречи Путина провел с ним задушевный разговор

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, встретивший в аэропорту Пхеньяна президента России Владимира Путина, не сдерживал радости от встречи и провел с российским лидером задушевный разговор.

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