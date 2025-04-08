В Братске мошенница выдала себя за врача и обманула пенсионерку

В Братске полиция задержала женщину, подозреваемую в обмане 78-летней пенсионерки. Злоумышленница, представившись врачом скорой помощи, выманила у пожилой женщины 5 тысяч рублей под предлогом одолжить денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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