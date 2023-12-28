Наши герои: госнаграды вручили бойцам армии России после взятия Марьинки

Российские военные, которые отличились при взятии города Марьинка, получили государственные награды. Так, 45 бойцов Южной группировки войск отмечены за героизм, проявленный при освобождении населенного пункта.
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