31-летний мужчина пропал в Братске

В Братске 5 апреля пропал 31-летний Владимир Геннадьевич Тюриков. Он утром вышел из дома по адресу Ленина 16а по направлению к улице Гагарина, предположительно на работу, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
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