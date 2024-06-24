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  • алекс кузь
    Древний рим. Культ и экономика фашизма. Странно, чего не хватало спартаку - вождю восставших рабов.Жалование рядовых...
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Жалование рядовых в армии древнего Рима

Жалование рядовых в армии древнего Рима

﻿﻿Зарплата среднего легионера - Император Август платил 225 динариев (292 500 рублей) ежегодно, сумма, которая оставалась неизменной около 100 лет - До императора Домициана, который из-за инфляции увеличил ее с 83 динариев до 300 динариев - Следующего повышения заработной платы римским солдатам снова пришлось ждать более столетия - его осуществил император Септимий Север в 193 году покупательная способность динара - Со времен Республики один динар весил 4,5 грамма серебра — По современному курсу серебра — 35 рублей за грамм, официальная цена одного динара — 157,5 рублей.

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алекс кузь
Древний рим. Культ и экономика фашизма. Странно, чего не хватало спартаку - вождю восставших рабов.
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