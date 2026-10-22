Президент РФ Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам по случаю предстоящих выборов депутатов Государственной думы РФ (кадр из видео) © РИА НовостиРоссийская таможня сделала серьезный шаг вперед, продолжает наращивать свой технологический потенциал.
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