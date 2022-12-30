Как вам идея прокатиться на такой дороге

Мы привыкли видеть 48-градусный подъем возле американских горок или на опасных трассах. А как вам идея проехать по такому маршруту в швейцарском поезде? Немного о технологиях Железная дорога названа в честь пика горы Пилатус высотой 2 км, который поднимается из города Альпнахштадт.
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