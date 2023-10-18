Глава КНДР товарищ Ким Чен Ын приготовил большой сюрприз как для России, так и для Украины. Ему нужно три месяца, чтобы кардинально повернуть ход СВО.
Сюрприз от товарища Кима. Три месяца изменят ход СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НФ
Наталка Фомина
Малыш вперёд,действуй ....но и проверяй.
Ответить
11 час.
Сергей Николаевич
Автор видимо забористый косячок выкурил.
Ответить
10 час.
Tyman Ros
Россия освобождается от плесени грбачевского предательства. И союзники будут верить в нашу Победу и поддерживать.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии