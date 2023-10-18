Царьград
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Царьград

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Сюрприз от товарища Кима. Три месяца изменят ход СВО

Сюрприз от товарища Кима. Три месяца изменят ход СВО

Глава КНДР товарищ Ким Чен Ын приготовил большой сюрприз как для России, так и для Украины. Ему нужно три месяца, чтобы кардинально повернуть ход СВО.

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Комментарии
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НФ
Наталка Фомина
Малыш вперёд,действуй ....но и проверяй.
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11 час.
Сергей Николаевич
Автор видимо забористый косячок выкурил.
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10 час.
Tyman Ros
Россия освобождается от плесени грбачевского предательства. И союзники будут верить в нашу Победу и поддерживать.
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8 час.

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