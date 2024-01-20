123-я и 6-я бригады уничтожают врага, поддерживая наступление у Спорного и Берестового (ВИДЕО)

Бойцы 123-й и 6-й бригады уничтожают врага, поддерживая наступление у Спорного и Берестового. Группировка войск «Юг» продолжает атаки на северском направлении при поддержке артиллерии и ударных дронов, поражающих позиции и пехоту противника.