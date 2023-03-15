Минпросвещения заявило о необходимости широкого рассмотрения вопроса возможной отмены ЕГЭ

Министерство Просвещения РФ высказалось на тему отмены ЕГЭ в 2023 году. Подобные решения требуют тщательного обсуждения и рассмотрения с учетом мнения школьников и родителей, передает РИА Новости сообщение пресс-службы министерства просвещения.