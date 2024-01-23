Экс-теннисист Чесноков заявил, что Медведев на AO играет слишком пассивно

Полуфиналист "Ролан Гаррос" и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков объяснил, почему считает поляка Хуберта Хуркача фаворитом матча четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с Даниилом Медведевым, отметив, что польский теннисист играет чище своего соперника.
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