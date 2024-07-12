Построен нереализованный Auto Union Type 52 с двигателем V16[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Немецкий концерн Auto Union, который считается предшественником современной марки Audi, еще до Второй мировой войны прославился своими «серебряными стрелами» — гоночными машинами с огромными и невероятно мощными по тем временам моторами.