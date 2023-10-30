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Комбат Ходаковский рассказал, как стал "кризис-менеджером": "Участвовал в трёх госпереворотах"

Комбат Ходаковский рассказал, как стал "кризис-менеджером": "Участвовал в трёх госпереворотах"

Как пишет Ходаковский в своём телеграм-канале, он "был участником трёх госпереворотов"."В результате последнего случилось так, что большая территория с не одним миллионом людей оказалась на длительный период в состоянии безвластия", - пишет комбат, отмечая, что речь про Донбасс.

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