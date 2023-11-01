Reposted (Vladimir Sharypov): В Иванове стартует «ПАРИ POSE»: конкурс для фотографов и стилистов Стратегический партнер конкурса - art-book POSE (художники, фотографы и дизайнеры думаю оценят).
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Reposted (Vladimir Sharypov): В Иванове стартует «ПАРИ POSE»: конкурс для фотографов и стилистов Стратегический партнер конкурса - art-book POSE (художники, фотографы и дизайнеры думаю оценят).