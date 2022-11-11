Как быстро снять отёки. Использую советы доктора Шишонина.

Отеки . С ними сталкивался каждый, и неважно, есть ли у вас лишний вес или нет. У одних они возникают в жаркую погоду или после тяжелого рабочего дня, а у других присутствуют практически постоянно.
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