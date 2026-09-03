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Новости Тамбова

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Юные мастерицы из Котовска стали призёрами всероссийского конкурса

Юные мастерицы из Котовска стали призёрами всероссийского конкурса

Воспитанницы котовского дома творчества приняли участие во Всероссийском конкурсе «Калейдоскоп ганзейских городов России-2026» (12+), который проходил в Вышнем Волочке.

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