Юные мастерицы из Котовска стали призёрами всероссийского конкурса

Воспитанницы котовского дома творчества приняли участие во Всероссийском конкурсе «Калейдоскоп ганзейских городов России-2026» (12+), который проходил в Вышнем Волочке.
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