SPLETNIK

445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наум Наумов
    Всё в этом мире относительно. Негр из США не станет сравнивать себя с московским средним классом и радоваться, что он...Канны-2021: 16-ле...
  • Александр Киевская Русь
    Богачи развлекаются. Интересно, что в США безбедно живет 95% населения! В России и Украине это число составляет н...Канны-2021: 16-ле...
  • sss
    Франкенштейнше дали по носу? Рада за ПитаБрэд Питт выиграл...

Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной

Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной

Летнюю жару можно любить, а можно ненавидеть. Пока одни готовы целый день проводить под палящим солнцем, другие, напротив, стараются спрятаться от него подальше и не выходить на улицу, пока оно не скроется, а зной не сменит вечерняя прохлада.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх