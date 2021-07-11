Жара в городе: 10 советов, как легче перенести летний зной

Летнюю жару можно любить, а можно ненавидеть. Пока одни готовы целый день проводить под палящим солнцем, другие, напротив, стараются спрятаться от него подальше и не выходить на улицу, пока оно не скроется, а зной не сменит вечерняя прохлада.