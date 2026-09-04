На Западе удивились реакции НАТО на угрозы Зеленского к Москве

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил необходимость проанализировать, как НАТО реагирует на высказывания Владимира Зеленского, содержащие угрозы в адрес России.
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