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На Западе удивились реакции НАТО на угрозы Зеленского к Москве

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил необходимость проанализировать, как НАТО реагирует на высказывания Владимира Зеленского, содержащие угрозы в адрес России.

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