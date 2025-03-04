Через 25 лет у каждого шестого взрослого и каждого третьего ребенка может оказаться ожирение

Согласно исследованию, опубликованному во вторник, 4 марта, в журнале The Lancet , без немедленных и эффективных действий со стороны правительств к 2050 году беспрецедентная глобальная эпидемия избыточного веса и ожирения затронет шесть из десяти взрослых и каждого третьего ребенка и подростка.
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