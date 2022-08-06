В Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад

Полицейские смогли раскрыть убийство, совершенное в марте 1996 года в Москве. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, 26 лет назад в квартире дома на Щёлковском шоссе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.