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В Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад

В Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад

Полицейские смогли раскрыть убийство, совершенное в марте 1996 года в Москве.  Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, 26 лет назад в квартире дома на Щёлковском шоссе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

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