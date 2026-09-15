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Аргументы недели

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Во вторник из Пулково не вылетят вовремя больше 20 рейсов

Во вторник из Пулково не вылетят вовремя больше 20 рейсов

В аэропорту Пулково 15 сентября произошли изменения в расписании полетов. Задержаны 13 рейсов, также известно о восьми задержках.

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