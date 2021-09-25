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Зинаида Кириенко: «Не понимаю людей, которые не прививаются»

Зинаида Кириенко: «Не понимаю людей, которые не прививаются»

На XIX фестивале «Амурская осень» актрису наградили призом мэра Благовещенска «За выдающийся вклад. Зинаида Кириенко Юрий Феклистов На XIX фестивале «Амурская осень» актрису наградили призом мэра Благовещенска «За выдающийся вклад в профессию».

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