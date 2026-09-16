America Can Print Money. But It Can't Print The Missiles It Needs Authored by Nick Giambruno via International Man, THAAD is one of the military-industrial complex's most expensive boondoggles - and most Americans have never heard of it.
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