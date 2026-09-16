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America Can Print Money... But It Can't Print The Missiles It Needs

America Can Print Money... But It Can't Print The Missiles It Needs

America Can Print Money. But It Can't Print The Missiles It Needs Authored by Nick Giambruno via International Man, THAAD is one of the military-industrial complex's most expensive boondoggles - and most Americans have never heard of it.

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